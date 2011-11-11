На Львівщині син вбив 42-річного батька

Львів. 11 листопада. УНІАН. На Львівщині 21-річний чоловік під час сварки побив рідного батька завдавши чоловікові тілесних ушкоджень від яких 41-річний чоловік помер.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, трагедія сталася в селі Боберка Турківського району. Під час сварки з батьком безробітний чоловік „на грунті неприязних відносин” почав бити його руками та ногами по голові „та різних частинах тіла”. Від отриманих травм чоловік помер.

Тіло чоловіка у будинку виявили сусіди, які і викликали міліцію.

Сина-вбивцю затримано. Порушено кримінальну справу.

