Підрахували збитки завдані під час ліквідації банди Дікаєва в Одесі

Київ. 11 листопада. УНІАН. Орієнтовна сумма збитків, завданих громадянам під час спецоперації з ліквідації банди Аслана Дікаєва в Одесі, становить 870 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, таких висновкі отримано в результаті проведених експертиз.

За данними УЗГ, для відшкодування збитків за пошкодження двох автомобілів і будівлі готелю Міністерством внутрішніх справ України розроблено проект розпорядження Кабінету міністрів, який направлено на розгляд і погодження до ряду міністерств, у тому числі до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, а також до Одеської обласної державної адміністрації.

”Після закінчення процедури погодження проекту документа з органами виконавчої влади та проведення Міністерством юстиції правової експертизи його буде внесено на розгляд Кабінету міністрів України”, - зазначили у міліції.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області у ніч на 30 вересня при затриманні злочинців у перестрілці загинуло двоє міліціонерів, ще четверо були поранені. Зловмисники, що стріляли, зникли з місця події.

1 жовтня їхнє місцезнаходження було встановлено, і в Одесі почалася спецоперація із затримання групи злочинців, очолюваної росіянином А.Дікаєвим, у ході якої міліціонери ліквідували двох підозрюваних (у тому числі лідера групи), а третьому вдалося зникнути.

Крім того, міліція затримала п`ятьох осіб, яких підозрюють у причетності до банди А.Дікаєва.