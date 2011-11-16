У Дніпропетровську під час затримання злочинців поранено міліціонера

Київ. 16 листопада. УНІАН. 16 листопада, близько 17.00, на перехресті вулиць Артема та Шевченка міста Дніпропетровська зловмисник наніс ножове поранення оперуповноваженому карного розшуку Жовтневого райвідділу міліції.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, 33-х річний капітан міліції разом зі своїми колегами відпрацьовували територію. Почувши звук сигналізації автомобіля, вони вирушили до автостоянки, де двоє невідомих чоловіків намагалися проникнути до чужої автівки. Побачивши працівників міліції, зловмисники намагалися втекти. Правоохоронці наздогнали чоловіків, але один з них ножем вдарив міліціонера у груди. Після чого з місця злочину зник. Його спільник затриманий.

Пошуки утікача тривають. Поранений офіцер доставлений до лікарні, де його прооперовано. Зараз його стан залишається стабільним.