Ландік хотів розбити 10 пляшок об голову Коршунової - ЗМІ
І вимагав 50 тис. доларів
Луганськ. 17 листопада. УНІАН. Депутат Луганської міськради Роман Ландік просив дати йому 10 пляшок, щоб розбити їх об голову моделі Марії Коршунової, яка попалася під гарячу руку у луганському барі "Баккара".
Про це в ході допиту в Ленінському суді Луганська розповіла потерпіла.
"Коли він утримував мене на підлозі, а моя подруга відтягувала його, він говорив, що відпустить, якщо йому дадуть пляшку, щоб він розбив мені її об голову. Потім він просив 10 пляшок, а потім гроші", - заявила Коршунова в Ленінському суді Луганська.
Коршунова стверджує, що Ландік пропонував відпустити її в обмін на гроші. На уточнююче запитання адвоката, яку суму вимагав депутат, Коршунова відповіла: "50 тисяч доларів".
Водночас Коршунова готова вибачитися перед Ландіком, якщо він теж принесе вибачення. При цьому потерпіла не заперечує проти того, щоб Ландіка звільнили з-під варти.
"У зв'язку з тим, що у нього народилася дитина, ми внесли клопотання, що він повинен знаходитися з дитиною", - зазначила Коршунова.
В ході судового засідання адвокат Ландіка Наталія Суслікова неодноразово ставила потерпілій питання, пов'язані з її можливими вибаченнями перед Ландіком.
У свою чергу, Марія Коршунова відповіла, що не вважала за необхідне вибачатися у відповідь на потік лайки. Але при цьому вона не виключила, що вибачилася б за скинутий на підлогу стакан, якби до неї звернулася адміністрація закладу "Баккара".
Нагадаємо, Романа Ландiка звинувачують у хуліганстві. Скандал спалахнув після того, як в Інтернет потрапило відео, на якому Ландiк в ресторані кидається з кулаками на молоду дівчину, а пізніше починає тягати її за волосся по підлозі.
У липні Ландiка затримали в російському Краснодарі, як потім пояснили в прокуратурі РФ, "у зв'язку з його знаходженням в міждержавному розшуку". Через деякий час Росія екстрадувала Ландiка в Україну.
Романа після скандалу виключили з Партії регіонів і з фракції ПР у міськраді та ініціювали його позбавлення депутатського мандату.
31 жовтня стало відомо, що Коршунова уклала мирову угоду з Ландіком. Однак Міністерство внутрішніх справ заявило, що відмова побитої Марії Коршунової від претензій до підозрюваного в цьому побитті Романа Ландика не впливає на притягнення його до кримінальної відповідальності в справі про хуліганство.