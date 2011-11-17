Ландік хотів розбити 10 пляшок об голову Коршунової - ЗМІ

Луганськ. 17 листопада. УНІАН. Депутат Луганської міськради Роман Ландік просив дати йому 10 пляшок, щоб розбити їх об голову моделі Марії Коршунової, яка попалася під гарячу руку у луганському барі "Баккара".

Про це в ході допиту в Ленінському суді Луганська розповіла потерпіла.

"Коли він утримував мене на підлозі, а моя подруга відтягувала його, він говорив, що відпустить, якщо йому дадуть пляшку, щоб він розбив мені її об голову. Потім він просив 10 пляшок, а потім гроші", - заявила Коршунова в Ленінському суді Луганська.

Коршунова стверджує, що Ландік пропонував відпустити її в обмін на гроші. На уточнююче запитання адвоката, яку суму вимагав депутат, Коршунова відповіла: "50 тисяч доларів".

Водночас Коршунова готова вибачитися перед Ландіком, якщо він теж принесе вибачення. При цьому потерпіла не заперечує проти того, щоб Ландіка звільнили з-під варти.

"У зв'язку з тим, що у нього народилася дитина, ми внесли клопотання, що він повинен знаходитися з дитиною", - зазначила Коршунова.

В ході судового засідання адвокат Ландіка Наталія Суслікова неодноразово ставила потерпілій питання, пов'язані з її можливими вибаченнями перед Ландіком.

У свою чергу, Марія Коршунова відповіла, що не вважала за необхідне вибачатися у відповідь на потік лайки. Але при цьому вона не виключила, що вибачилася б за скинутий на підлогу стакан, якби до неї звернулася адміністрація закладу "Баккара".

Нагадаємо, Романа Ландiка звинувачують у хуліганстві. Скандал спалахнув після того, як в Інтернет потрапило відео, на якому Ландiк в ресторані кидається з кулаками на молоду дівчину, а пізніше починає тягати її за волосся по підлозі.

У липні Ландiка затримали в російському Краснодарі, як потім пояснили в прокуратурі РФ, "у зв'язку з його знаходженням в міждержавному розшуку". Через деякий час Росія екстрадувала Ландiка в Україну.

Романа після скандалу виключили з Партії регіонів і з фракції ПР у міськраді та ініціювали його позбавлення депутатського мандату.

31 жовтня стало відомо, що Коршунова уклала мирову угоду з Ландіком. Однак Міністерство внутрішніх справ заявило, що відмова побитої Марії Коршунової від претензій до підозрюваного в цьому побитті Романа Ландика не впливає на притягнення його до кримінальної відповідальності в справі про хуліганство.

ТСН