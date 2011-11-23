Журналісти передали Президенту петицію з вимогою розслідувати злочини проти своїх коллег

Київ. 23 листопада. УНІАН. Біля Адміністрації Президента представники одинадцяти журналістських організацій передали главі державі Віктору ЯНУКОВИЧУ петицію з вимогою розслідувати злочини проти своїх колег.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь представники руху «Стоп цензурі!», Національної спілки журналістів, Міжнародної федерації журналістів, організації «Репортери без кордонів» та інших.

«Ми об’єдналися для того, щоб зробити спільну атаку не безкарність. Ми хочемо сьогодні не просто подати паперову петицію до влади і тут перераховуємо випадки (уникнення відповідальності за скоєні злочини проти журналістів – УНІАН). Ми хочемо, щоб це була дія», - заявила представник «Репортерів без кордонів в Україні» Оксана РОМАНЮК.

Вона зазначила, що петиція журналістів є інформаційним запитом, у якому владу просять відповісти, як проводяться розслідування випадків нападів на журналістів та чи покарано винних.

Петицію прийняв керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента Денис ІВАНЕСКО.

Також журналісти передадуть петицію до Генеральної прокуратури України.

Учасники акції рушили пішою ходою до Національної спілки журналістів.