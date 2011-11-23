Українці найчастіше порушують трудове законодавство Росії

Москва. 23 листопада. УНІАН. Громадяни України найчастіше порушують трудове законодавство Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні повідомив журналістам керівник Федеральної міграційної служби Росії Костянтин РОМОДАНОВСЬКИЙ.

«Найгірші показники в України – звісна річ чому – її громадяни приїжджають до нас на три місяці, а це період законного перебування, працюють, потім виїжджають, міняють речі, повертаються і знову працюють», - сказав К.РОМОДАНОВСЬКИЙ.

«Тим паче, що українці зовні від росіян не відрізняються, тому громадян України ми не бачимо і не помічаємо», - додав він.

При цьому голова служби зазначив, що в РФ в більшості випадків громадяни різних країни в`їжджають законно, але в період свого законного перебування здійснюють трудову діяльність з порушеннями, зокрема, не платять податків.

К.РОМОДАНОВСЬКИЙ повідомив, що, за попередніми оцінками ФМС, через це бюджет РФ недоотримує більше 1 млрд. дол. за рік.