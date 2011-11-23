У Криму охоронці зґвалтували дівчину і закопали на пляжі пансіонату

Крим. 23 листопада. УНІАН. Близько місяця тому на пляжі Алушти (Крим) знайшли тіло дівчини, закопане в пісок і перев'язане дротом. Містом почали ширитися чутки про маніяка.

Проте, оперативники міськвідділу МВС днями затримали підозрюваних чоловіків. Вони вже зізналися у скоєному злочині.

Як встановило слідство, три роки тому, в жовтні 2008 року, двоє молодих людей, місцевих жителів, які в той час працювали в охоронному агентстві, зґвалтували і вбили дівчину, мешканку Алушти.

Потім вони закопали труп у піску на пляжі пансіонату "Демерджі".

Всі три роки жертва вбивць вважалася зниклою безвісти.

ТСН