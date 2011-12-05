Затримано начальника Керченського морського торговельного порту
"Погорів" на закупівлі мастил
Крим. 5 грудня. УНІАН. У Криму затримано керівника ДП "Керченський морський торговельний порт" Олександра Косовського.
Прес-секретар кримської прокуратури Наталя Бояркіна повідомила, що керівника порту затримано 3 грудня.
Йому інкримінують зловживання службовим становищем при закупівлі паливно-мастильних матеріалів для порту.
Прес-секретар нагадала, що в листопаді керівники Керченського морського торгового порту опинилися під слідством за порушення при закупівлі паливно-мастильних матеріалів, було порушено кримінальну справу.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу стосовно Котовського.
Котовський - депутат Верховної Ради Криму, обраний від Партії регіонів в мажоритарному окрузі Керчі №8.