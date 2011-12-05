У Запоріжжі повісився засуджений до півроку тюрми хлопець

Запоріжжя. 5 грудня. УНІАН. У Вільнянській виправної колонії №20 Запорізької області в камері знайшли повішеним 25-річного засудженого, повідомляє прес-служба прокуратури в Запорізькій області.

Як розповів начальник відділу прокуратури Запорізької області старший радник юстиції Валерій Зелений, хлопця знайшов у петлі вже мертвим молодший інспектор відділу нагляду та безпеки колонії.

За словами Зеленого, засуджений знаходився в колонії з 15 червня 2011 року. Він був засуджений до позбавлення волі на строк від 5 до 6 місяців за крадіжку, грабіж і шахрайство.

"На профілактичному обліку як схильний до суїциду або членоушкодження загиблий не складався", - зазначив Зелений, додавши, що наразі міліця веде дослідчу перевірку за фактом самогубства засудженого.

ТСН

