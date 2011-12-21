Заробітчани у Києві попадаються на "розводи"

Київ. 21 грудня. УНІАН. До Києва щодня зі всієї України на заробітки їдуть тисячі громадян. Але дуже часто пошуки кращого життя та кращих зарплат закінчуються для людей не прибутками, а збитками.

Журналісти програми "Гроші" з'ясували як столичні ділки кидають довірливих роботяг.

"Лохотрон", по-іншому його назвати ніяк не можна, починається із оголошення у газетах про пошук працівників на просту роботу - наприклад, фасувальників чаю, або цукерок. Обіцяють забезпечити житлом та роботою з окладом близько 350 грн за день.

Щоб отримати усі ці блага, необхідно підписати договір та заплатити 520 гривень: 260 - за гуртожиток, 260 - нібито за спецодяг.

Дійсно, житло контора надає, але про якість такого житла не кажуть ні слова.

Гуртожиток знаходиться на окраїні міста. Аби дістатися до нього, доводиться їхати дорогою через поле. Тут не має ані транспорту, ані світла. Як дістатися сюди приїжджим - ще те питання.

Житлом виявляються кімнати, у яких живуть близько 50-80 осіб. Сплять усі на двоярусних койках. Працівники називають їх нарами. Туалет та душ один на всіх, працює 2 години зранку та 2 години вечором.

Після поселення людям обіцяну роботу з зарплатнею 350 гривень за добу ніхто не надає, натомість пропонують працювати за 30 грн на день, ще й перший тиждень - випробний термін.

Всі хто пройшов крізь цих ділків зізнаються, тут створені всі умови, аби люди тікали забувши про вкладені гроші.

"Їду додому, "лохотрон" повний. Обіцяють 410 гривень за день, приїжджаєш - в кімнаті живе по 60, по 40 чоловік. Казарми, двоярусні нари, тюрма. Я не знаю як в таких умовах можна жити", - розповів один із обманутих найманців.

Люди які витратили гроші на квиток до Києва і гроші для ділків вже не повернуть їх назад, адже згідно договору вони заплатили лише за дах над головою. Роботу їм пообіцяли на словах. Яким, як виявилося, не можна вірити.

ТСН

