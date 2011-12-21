У Краснодоні пограбували депутата облради

Луганськ. 21 грудня. УНІАН. Краснодонський міський відділ міліції в Луганській області порушив кримінальну справу за фактом нападу і пограбування депутата обласної ради від фракції Партії регіонів Юрія МОІСЕЄНКА.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Управління МВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ.

За її інформацією, напад на депутата стався вранці 15 грудня в Краснодоні. Невідомі проникли до будинку Ю.МОІСЕЄНКА, побили його і вкрали цінні речі.

Кримінальну справу порушено за ч. 4 ст. 187 (розбійний напад) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.

У свою чергу сьогодні, 21 грудня, депутати Луганської облради під час сесії ухвалили рішення направити запит до начальника УМВС України у Луганській області Євгена ПОЛЬСЬКОГО з проханням розшукати групу осіб, які напали на Ю.МОІСЕЄНКА.