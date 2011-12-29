Водій „Ауді” намагався скинути з траси патрульний автомобіль ДАІ

Львів. 29 грудня. УНІАН. На Львівщині двоє мешканців Київської області на автомобілі „Ауді А8” намагались скинути з траси патрульний автомобіль ДАІ, який їх переслідував за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, 28 грудня під час несення служби інспектори ДПС ДАІ у селі Рудники Миколаївського району Львівщини на автодорозі сполученням Пісочне - Борислав – Трускавець за порушення правил дорожнього руху (перевищення швидкості) зупиняли автомобіль «Ауді А8».

На вимогу інспекторів ДАІ про зупинку автомобіля (польська реєстрація), яка подавалась за допомогою жезла, свистка та проблискових маячків, водій даного транспортного засобу не відреагував та не зупинився, а натомість збільшив швидкість та попрямував у сторону автодороги Київ-Чоп.

Даний автомобіль, водій якого порушив ПДР, почали наздоганяти інспектори ДАІ. На перехресті автодороги Київ-Чоп водій переслідуваного автомобіля повернув праворуч та поїхав у напрямку до міста Стрия. При переслідуванні водій «Ауді А8» почав створювати аварійну ситуацію попутнім та зустрічним транспортним засобам, а також намагався скинути з дороги патрульний автомобіль.

Побачивши, що втекти не вдається, водій «Ауді» різко загальмував, розвернувся та почав втікати в сторону до міста Миколаїв. На зворотному шляху він звернув з автодороги Київ-Чоп та зупинився. Після цього з автомобіля вибіг водій та пасажир і зникли у лісосмузі.

Працівники Державтоінспекції Миколаївського району спільно з працівниками райвідділу міліції затримали водія та пасажира даного автомобіля – 20-річного та 26-річного жителів міста Фастів Київської області. Після затримання, автомобіль і даних осіб було доставлено у Бориславський райвідділ міліції Львівщини для з’ясування усіх обставин у цій справі.

