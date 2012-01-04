На Рівненщині онук задушив свою бабусю

Рівне. 4 січня. УНІАН. У місті Здолбунів на Рівненщині 32-річний онук задушив хустиною свою 85-річну бабусю. Про УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в області.

«Злочин молодик скоїв, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на грунті неприязних стосунків», – зазначають в міліції.

За допомогою хустки він перетиснув дихальні шляхи бабусі, від чого та померла.

Порушено кримінальну справу за фактом вбивства. Підозрюваного у злочині затримано.