На Донеччині вилучили майже півтонни піротехніки

Донецьк. 4 січня. УНІАН. Міліція Донецької області за останні півмісяця (з 17 по 31 грудня 2011 року) вилучила з незаконної торгівлі майже півтонни піротехнічної продукції.

Про це повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що за цей період правоохоронцями було перевірено півсотні торгових точок, які мають відповідну ліцензію на право торгівлі піротехнікою і близько 350 стихійних місць можливого продажу цієї продукції.

В результаті проведеної роботи міліція виявила близько 50 фактів реалізації населенню піротехнічних виробів без відповідних документів і у невстановлених для цього місцях. До адміністративної відповідальності притягнуто 50 чоловік, у порушників вилучено більш як 19 тис. штук піротехніки, що загальною вагою становить майже 0,5 тонни.

В обласному УВС нагадали, що за порушення порядку виготовлення, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів передбачена адміністративна відповідальність (за ст.195 зн.6 КУпАП), визначено покарання у вигляді штрафу в розмірі від 510 грн. до 1,02 тис. грн., а за повторні дії, здійснені впродовж року, штраф збільшується до 1,7 тис. грн.

Зазначена стаття передбачає конфіскацію піротехнічних засобів.