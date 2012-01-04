Посадовці кредитної спілки привласнили 27 млн. грн.

Львів. 4 січня. УНІАН. У Львівській області затримано чотирьох посадовців кредитної спілки «Християнська злагода», які привласнили кредитні кошти спілки на загальну суму 27 млн. грн.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, співробітниками Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області 2 січня було затримано чотирьох посадовців кредитної спілки „Християнська злагода”, які „вступивши у злочинну змову та зловживаючи довірою вкладників привласнили кредитні кошти спілки на загальну суму 27 млн. грн.”.

Офіс кредитної спілки знаходився у Львові, однак свої філії вона мала у західних областях України, тому серед потерпілих є жителі кількох регіонів.

Затримано трьох жителів Львова і жительку Тернопільської області.

Правоохоронці встановили, що „затримані, будучи членами кредитної спілки „Християнська злагода” причетні до фальсифікації угод щодо отримання кредитних коштів, отриманих із каси кредитної спілки”

Відносно них порушено кримінальну справу щодо шахрайства та підробки документів.

Встановлено майно зловмисників, на яке накладено заборону на відчудження, а саме на незавершене будівництво, земельні ділянки, квартири, легкові автомобілі.

Розслідування справи проводить слідче управління ГУ МВС України у Львівській області.



