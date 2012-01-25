На Донеччині голову райсуду затримали на хабарі

Донецьк. 25 січня. УНІАН. У Донецькій області голова Тельманівського районного суду попалася на хабарі.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, на Донеччині за матеріалами УДСБЕЗ Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України – одержання хабара відносно голови Тельманівського районного суду Донецької області.

Вона вимагала та отримала 2 тисячі доларів США хабара від обвинуваченої за прийняття відносно неї судового рішення не пов’язаного з позбавленням волі.

Триває слідство.