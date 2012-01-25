На Київщині пограбували автозаправку

Київ. 25 січня. УНІАН. На Київщині троє в масках пограбували автозаправку, повідомили УНІАН у Броварському міськвідділі Головного управління МВС України в Київській області.

За даними міліції, до чергової частини Броварського міськвідділу міліції по спецлінії «102» надійшло повідомлення від 28-річного касира АЗС «ОККО», що знаходиться на 42 кілометрі автодороги Київ-Чернігів. З’ясувалося, що близько третьої години ночі троє невідомих у чорних масках увірвалися до приміщення АЗС і, погрожуючи касиру та оператору предметом, схожим на пістолет, зажадали грошей. Зловмисникам вдалося забрати із каси всі гроші – близько двох тисяч гривень, а також винести металевий сейф з грошима у сумі близько 80 тисяч гривень.

Наразі працівники міліції порушили кримінальну справу за ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). Ведеться слідство, проводиться ряд оперативно-розшукових заходів для встановлення осіб, що скоїли даний злочин.