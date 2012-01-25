У СІЗО вбило струмом заарештованого

Київ. 25 січня. УНІАН. У Київському слідчому ізоляторі вбило струмом 21-річного заарештованого, який обвинувачується в скоєнні крадіжки.

Як повідомили УНІАН у Державній пенітенціарній службі України, інцидент трапився вчора о 22.30.

«Через три хвилини після того, що сталося, прибули співробітники оперативної служби і відразу медики, які, на жаль, змушені були констатувати смерть молодого чоловіка», - зазначили у пенітенціарній службі, зауваживши, що зараз не готові сказати, що саме спричинило ураження струмом і чи був це нещасний випадок або навмисні дії.

Призначено перевірку.