У СІЗО вбило струмом заарештованого
16:23, 25 січня 2012Кримінал
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Нещасний випадок, чи навмисні дії?
Київ. 25 січня. УНІАН. У Київському слідчому ізоляторі вбило струмом 21-річного заарештованого, який обвинувачується в скоєнні крадіжки.
Як повідомили УНІАН у Державній пенітенціарній службі України, інцидент трапився вчора о 22.30.
«Через три хвилини після того, що сталося, прибули співробітники оперативної служби і відразу медики, які, на жаль, змушені були констатувати смерть молодого чоловіка», - зазначили у пенітенціарній службі, зауваживши, що зараз не готові сказати, що саме спричинило ураження струмом і чи був це нещасний випадок або навмисні дії.
Призначено перевірку.
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