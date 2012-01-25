В Одеській області вбито завідуючу поштовим відділенням
Під час пограбування пошти
Одеса. 25 січня. УНІАН. У селі Миколаївка Овідіопольського району Одеської області пограбовано відділення пошти, вбито 49-річну завідуючу відділенням.
Про це повідомили сьогодні УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУМВС України в Одеській області.
«Трагедія сталася в той момент, коли дві співробітниці поштового відділення пішли розносити пошту, пенсії, дитячі виплати, а завідуюча залишилася на робочому місці, - уточнив керівник Відділу зв`язків із громадськістю Володимир ШАБЛІЄНКО. – Зловмисником або зловмисниками завдано їй декілька смертельних ударів по голові залізним предметом».
Поштове відділення в Миколаївці не охоронялося, хоча через нього й проходили великі суми.
«Скільки грошей забрали з каси, поки говорити зарано – проводиться ревізія», - зазначив В.ШАБЛІЄНКО.
Спеціальна слідчо-оперативна група проводить розшукові заходи з метою затримання злочинця або злочинців.