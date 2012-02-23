На Львівщині двох посадовців міської ради затримали за хабарництво

15:45, 23 лютого 2012
Кримінал
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Чиновники вимагали 8 800 доларів

Львів. 23 лютого. УНІАН. Секретар Винниківської міської ради (Львівська область) і керівник відділу земельних ресурсів цієї міськради сьогодні були затримані під час одержання хабара.

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, чиновники вимагали 8 тис. 800 доларів хабара.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Посадовці вимагали гроші за сприяння у виділенні земельної ділянки. Разом з ними було затримано посередника.

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