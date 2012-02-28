У Горлівці звільнили міліціонера, якого зняли на відео п`яним

Донецьк. 28 лютого. УНІАН. У Горлівці Донецької області звільнили міліціонера, якого невідомий зняв п`яним і розмістив це відео в Інтернет.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні йдеться, що 27 лютого в Інтернеті з`явилося відео, що відобразило співробітника міліції Горлівки, який перебував у День захисника Вітчизни в стані сильного алкогольного сп`яніння.

Керівництво ГУМВС області провело перевірку, яка показала, що 23 лютого один із міліціонерів батальйону патрульної служби (БПС) Горлівки дійсно перебував у форменому одязі в стані алкогольного сп`яніння.

Нетверезого міліціонера було доставлено до керівництва БПС міськуправління міліції в супроводі його безпосереднього командира, який також був зафіксований камерою мобільного телефону невідомим громадянином. Саме це відео згодом було поширене в Інтернеті.

Керівництво Горлівського міськуправління міліції за цим фактом провело службове розслідування, за підсумками якого направлено клопотання до ГУМВС області про звільнення міліціонера з органів внутрішніх справ.

У повідомленні підкреслюється, що за цим фактом буде проведено повторну перевірку, після якої буде дано принципову оцінку діяльності керівництва батальйону патрульної служби й Горлівського міськуправління міліції з контролю за дотриманням дисципліни та законності особовим складом.