Міліція затримала кількох учасників замаху на «Колю Рєбьонка»

Запоріжжя. 13 березня. УНІАН. Міліція затримала 4 із 7 учасників замаху на Миколу Бінька - співвласника запорізького ресторану «Рибальський стан» і м`ясокомбінату «Вакула», який 5 березня на території «Рибальського стану» був поранений із пістолета, після чого по-звірячому побитий битами і 6 березня від отриманих поранень помер у лікарні.

Як повідомили УНІАН у керівництві прокуратури Запорізької області, «12 березня на орендованій квартирі було затримано 3 учасників замаху, ще одного співробітники міліції затримали два дні тому».

У затриманих, за даними правоохоронців, вилучено декілька одиниць вогнепальної зброї, які перевіряються на предмет використання й при скоєнні низки інших злочинів.

Кого саме з 7 раніше оголошених у розшук членів групи, відомої в Запоріжжі під назвою «Банда лисих», затримано, а хто як і раніше – в розшуку, правоохоронці не повідомляють.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня близько 15.30 до міліції надійшло повідомлення про стрілянину в ресторані «Рибальський стан» на Набережній магістралі (Орджонікідзевський район Запоріжжя). Виїхавши на місце пригоди, співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що вогнепальне поранення отримав співвласник ресторану М.Бінько, 1951 р.н. (більш відомий у Запоріжжі з 90-х років ХХ століття як «Коля Рєбьонок»). Він також був жорстоко побитий, імовірно, битами. Потерпілого доставили до реанімації в украй важкому стані, але врятувати не змогли – 6 березня від отриманих травм він помер.

Кримінальну справу, порушену за фактом замаху на вбивство, було перекваліфіковано за ст. 115 КК України – «Вбивство». За декілька днів відділ зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області на офіційному сайті відомства розмістив інформацію про розшук 7 чоловіків, підозрюваних у скоєнні вбивства, відомих у кримінальному середовищі як членів «Банди лисих».

В результаті замаху на «Колю Рєбьонка» вогнепальне поранення отримав також чоловік 1982 р.н., який звернувся до медиків 5 березня о 23.40 й зараз проходить лікування.