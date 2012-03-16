Ревнивець з обрізу поранив колишню дружину та її співмешканця

Київ. 16 березня. УНІАН. У Білгород-Дністровському районі Одеської області 15 березня на вулиці одного з сіл 45-річний житель указаного району, на ґрунті ревнощів двома пострілами з обрізу мисливської рушниці поранив свою колишню дружину – 35-річну місцеву жительку, та її 20-річного співмешканця, після чого в цьому ж селі на горищі будинку своєї доньки покінчив життя самогубством, провівши постріл зі згаданої зброї в груди.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України, потерпілим медичну допомогу надано без госпіталізації. Обріз вилучено.