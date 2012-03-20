Міліція затримала чоловіка, який крав бензин з припаркованих авто

Івано-Франківськ. 20 березня. УНІАН. Минулої неділі у Тисменицький райвідділ міліції, що на Івано-Франківщині, надійшло одразу ж дві заяви від власників транспортних засобів про те, що з їхніх машин викрадено бензин.



Обидві автівки були припарковані на шосе біля автомобільного ринку. В одному випадку у паливному баці автомашини марки «ВАЗ-2101» бензину стало менше на 15 літрів, а в іншому – автовласник підрахував, що не вистачає 18 літрів пального.



В ході проведення оперативно-розшукових заходів за підозрою у вчиненні крадіжок правоохоронці затримали 43-річного мешканця обласного центру. З’ясувалося, що чоловік приїжджав у район автобазару на власній автівці, обирав легковики вітчизняного виробництва, оскільки в них простіше відкривається паливний бак, та за допомогою спеціального шлангу скачував бензин.



Наразі, встановлено причетність «бензинового» крадія до скоєння двох крадіжок. Утім, працівники міліції не виключають, що івано-франківець, який, до речі, раніше судимий за вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами, міг скоїти більше аналогічних злочинів.



Проти затриманого порушено кримінальну справу. Йому загрожує обмеження або позбавлення волі до 5 років.

Firtka

