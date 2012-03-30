На Черкащині ОЗГ „елеваторників” привласнила зерна на 23,5 млн. грн.

Черкаси. 30 березня. УНІАН. На Черкащині посадовці підприємства зі зберігання зерна привласнили 14,6 тис. тонн зерна кукурудзи, що належали Аграрному фонду України, на суму 23,5 млн. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-групі прокуратури Черкаської області.

Встановлено, що свою протиправну діяльність зловмисники проводили з січня по червень 2011 року.

Слідчим управлінням УМВС України в Черкаській області було порушено кримінальну справу стосовно 5 членів організованої злочинної групи за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Наразі органами прокуратури Черкаської області затверджено обвинувальний висновок у цій праві та направлено до суду для розгляду по суті.