На Київщині невідомі підпалили яхти на водноспортивній базі

Київ. 30 березня. УНІАН. У Київській області невідомі підпалили яхти на водноспортивній базі Вишгорода.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків громадськістю ГУМВС України в Київській області.

Зокрема, за даними правоохоронців, сьогодні близько 01.10 на територію водноспортивної бази, що знаходиться в місті Вишгород, зайшли двоє невідомих, які напали на 61-річного охоронника. Зловмисники вдарили його по голові, зв’язали монтажним хомутом та підпалили дві яхти.

Сторож, прийшовши до тями, натиснув на тривожну кнопку. За кілька хвилин на місці з’явилися працівники Державної служби охорони, які і викликали МНС.

«В результаті пожежі одна яхта згоріла повністю, друга пошкоджена часткова, третя – загорілася від інших яхт», - йдеться в повідомленні.

Серед версій, що розглядаються правоохоронцями, - хуліганство, професійна діяльність власників погорілого майна та інші.

За даним фактом міліція порушила кримінальну справу за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину. Зловмисникам загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.