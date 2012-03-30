У Донецьку під виглядом сумішей для кальяну продавали психотропи

Донецьк. 30 березня. УНІАН. У Донецьку затримали злочинну групу, яка займалась продажем психотропних речовин у вигляді різних сумішей. Їх продавали під виглядом сумішей для кал’яну. Про це сьогодні, 30 березня, повідомив начальник ГУМВС України в Донецькій області Віктор Дубовик.

"У перший раз ми зіткнулись з тим, що подібний бізнес був легальним, - сказав Дубовик. - Але потім стало зрозуміло, що всі дозволи - підробка. Саме через це відразу справу не могли завести. У 2011 році було здійснено 32 перевірки цих торгівельних точок. Двері міліції вони не відкривали. Документи давали лише через вікно".

За словами міліції, до складу суміші входили психотропні речовини та медичні препарати. Пакетик містив 0,25 грамм суміші. Називались вони Павутиння, Хоттабич, Польща. Група продавала приблизно по 251 дозі на день, один пакетик коштував у середньому 250 гривень.

До складу групи входило 22 особи. Шестеро були організаторами. "Скоріш за все хтось з влади чи міліції їм допомагав, - припускає Віктор Дубовик. - Їх консультували, попереджали про перевірки".

Продавці сумішей заробляли близько 250 гривень на день, але працювали по 12-14 годин на добу.

В організаторів вилучили 4 авто на 2 мільйони гривень, 2 кілограмми речовини на 2 мільйони гривень. Вони заробляли по 100 тисяч гривень на день, тобто 3 мільйони на місяць. Гроші витрачали на автомобілі та нерухомість у Криму. Лідеру - 24 роки. Організатори можуть сісти за ґрати від 9 до 12 років.

Речовини, що входять до складу сумішей, лише нещодавно внесли до списку особливо небезпечних. Дія триває три дні. У цей час людина може жити без сну та їжі. Міліція підкреслила, що в Донецьку існувало 7-8 подібних торгівельних точок. Окрім цього вони були в інших містах області.

ngo.donetsk.ua