Сервіс від ДАІ: оплата штрафу на місці банківською карткою

ДАІ Криму вирішила порадувати автолюбителів сервісом на дорогах, обладнавши патрульні машини терміналу для банківських карток

Представник прес-служби УДАІ в АРК Микола Астапов заявляє, що незабаром кримським водіям більше не доведеться оплачувати штраф за порушення правил дорожнього руху в банку, а потім з квитанцією їхати в МРЕВ. Тепер оплату можна буде зробити банківською карткою через встановлений в патрульній машині ДАІ спеціальний термінал, - передає газета Сегодня.

За його словами, таке нововведення передбачено Державтоінспекцією України для зручності водіїв: "Чек буде просто прикріплятися до протоколу - і жодних проблем. Процедура добровільна. Ті, хто хоче оплатити по-старому, підуть в банк".

Термінали планується встановити у всіх патрульних машинах по всьому Криму протягом декількох тижнів. Однак чи будуть вони приймати карти всіх банків, в ДАІ відповісти не змогли.

ЛIГАБiзнесIнформ