У Хмельницькому озброєні студенти намагалися пограбувати магазин

Хмельницький. 30 березня. УНІАН. У мікрорайоні Виставка, що в Хмельницькому, двоє озброєних хлопців намагались пограбувати цілодобовий магазин.

Подія сталась 30 березня, вночі, у мікрорайоні Виставка. Близько 4 години 50 хвилин до магазину, який працює цілодобово, під виглядом покупців зайшли двоє невідомих чоловіків. У приміщенні, окрім двох продавців, нікого не було. Оглянувши магазин, один із нічних псевдопокупців став біля дверей, інший – підійшов до касирів, витягнув предмет, схожий на пістолет та під дулом ймовірної зброї почав вимагати гроші. На щастя, одна із продавчинь не розгубилася і демонстративно натиснула тривожну кнопку. Знаючи, що магазин знаходиться під охороною ДСО, зловмисники якнайшвидше покинули місце події, проте сховатися у темряві ночі їм все ж таки не вдалося.

- За три хвилини на місце виклику приїхав наряд групи затримання Хмельницького МВДСО. Отримавши від переляканих продавців прикмети підозрюваних, працівники Державної служби охорони негайно здійснили пошук «по гарячих слідах», в ході якого у дворі будинку №22 по вулиці М. Рибалко був затриманий громадянин, який в подальшому був упізнаний продавцями. Саме він стояв біля вхідних дверей та спостерігав за тим, аби до магазину не заходили інші покупці, - каже інспектор по зв’язкам з громадськістю УДСО при УМВС України в Хмельницькій області Альона Шибунько.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Зарічанського РВ та експерта-криміналіста Хмельницького МВ. Під час проведення огляду у 21-річного затриманого вилучено шапку-маску, перчатки і предмет, схожий на автоматичну вогнепальну зброю та спорядження до нього. Як виявилося, нападник – студент одного із вищих навчальних закладів м. Львова. Інший же підозрюваний, якого наразі розшукують правоохоронці, ймовірно разом із затриманим навчаються в одному інституті. Наразі затриманого перевіряють на причетність до інших подібних злочинів у м. Хмельницькому.

За частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України 21-річному львівському студенту «світить» до 10 років позбавлення волі. Крапку у справі поставить суд.

Газета Є

