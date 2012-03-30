На Закарпатті в обійстях селян тиждень „лютує” чупакабра

Ужгород. 30 березня. УНІАН. У місті Берегові Закарпатської області невідома істота тиждень нападає на свійських тварин. За цей час виїла півсотні курей, кролів, котів. Вранці берегівчани знаходять на подвір'ї тільки сліди лап та зубів, шерсть.

Цієї ночі чупакабра напала на обійстя пана Юрія з вулиці Лісової. Встигла вбити 3 великих кролів та 8 маленьких. Сполошив невідому істоту собака господаря.

"Десь опівночі я почув, що собака сильно гавкає, - розповів пан Юрій. – Виглянув з будинку і побачив, як із двору через високий паркан щось дуже швидко перестрибнуло. Я побіг за ним, але істота зникла за сусіднім городом. Посеред двору були гарно складені мертві кролі. Їх істота витягла із двометрової клітки, вбила і, очевидно, зібралася їсти. Дверцята на кролятнику були сильно погризені, подряпані. На них лишилися пасма білої шерсті".

Минулого тижня в суботу чупакабра напала на обійстя Герича та Секунди з цієї ж вулиці.

"У суботу опівночі я ще виходив на подвір'я і все було спокійно, - розповів житель вулиці Лісової Степан Секунда. – Вранці о п'ятій курник вже був розтрощений. Дванадцять курей лежали у крові. Було видно, що істота їх тільки вбила і чомусь покинула".

За словами Степана Секунди, невідома істота перестрибнула через півтораметрову огорожу, поламала дошки на дверях курника. На хвіртці залишилося пасмо білої шерсті, а на мокрій землі – сліди.

У сусіда Секунди Івана Герича істота з'їла шістьох курей та 4-кілограмового півня, висмоктала кров з кішки.

"Кури в мене були породисті, великі. Не уявляю, яке воно мало бути голодне, аби за раз з'їсти стільки м'яса. Кішку також знайшов мертвою. На задніх лапках видно два отвори, через які, напевне, істота смоктала кров".

Іван Герич каже, у металевій клітці був зроблений округлий отвір.

"Два роки тому змайстрував новий курник біля хліву. Обклав міцною металевою сіткою. І воно умудрилося виламати її. Наступного дня ми з сусідом пробували удвох розтягнути той дріт, але не змогли – забракло сил. Можна тільки уявити, яке воно сильне".

У жителів сусідніх вулиць невідома істота поїла кролів, вагітних крільчих. Степан Секунда, який працює ветеринаром, каже, що це не може бути звичайний собака.

"Лапи на болоті схожі на собачі, але дечим відрізняються. Сліди від зубів такі гігантські, що я навіть припустити не можу, що це за звір. І ще він має бути дуже сильний, аби стрибати у висоту і рвати метал".

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