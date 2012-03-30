Багатодітна матір "заробляла" на дітях, примушуючи їх жебракувати

Ужгород. 30 березня. УНІАН. 30 березня 2012 року направлено до суду кримінальну справу, порушену стосовно багатодітної матері, жительки Закарпатської області, за фактом злісного невиконання нею обов’язків по догляду за своїм 11-річним сином, що спричинило останньому тяжкі наслідки.

Досудовим слідством встановлено, що горе-мати має на утриманні 7 дітей, але замість того, щоб їх виховувати та доглядати – веде антигромадський спосіб життя, згубно на них впливає, заподіюючи шкоду їх духовно-моральному благополуччю. Вона не має постійного заробітку, а використовує на прожиття кошти, які отримує як соціальну пільгу на утримання малолітніх дітей.

Упродовж 2011 року жінка отримала з управління праці та соціального захисту населення Воловецької райдержадміністрації Закарпатської області, соціальну допомогу в сумі 66238 грн. 83 коп., та мала реальну можливість виконувати батьківські обов’язки встановлені законом.

Однак 17 січня 2012 року вона приїхала разом із своїм співжителем та найстаршим 11-річним сином у місто Тернопіль і для отримання додаткового прибутку на своє проживання, примушувала сина жебракувати.

Малолітня дитина, побоюючись покарання, випрошувала гроші у сторонніх осіб в різних частинах м. Тернополя, а також на території залізничного вокзалу на ст. Тернопіль. Він систематично з 17 по 23 січня займався жебракуванням, збираючи протягом дня у сторонніх людей близько 50 гривень, які віддавав своїй матері.

Більше того, як виявилося, упродовж життя мати вела антиморальний спосіб життя та недостатньо приділяла увагу своєму сину у навчанні, не контролювала відвідування ним школи, нерегулярно забезпечувала харчуванням, не створювала йому належних умов для навчання і виховання. Дитина постійно ходила у брудному одязі, руки та обличчя зазвичай були брудні. За таких умов у дитини наявний бідний словниковий запас, низький рівень шкільних знань та спостерігається соціально-педагогічна занедбаність.

Стосовно жінки порушено кримінальну справу за ст.166 КК України.

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