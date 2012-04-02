СБУ затримала за хабар у 100 тис. грн. керівника Держекоінспекції Волині

Київ. 2 квітня. УНІАН. Служба безпеки України затримала керівника Державної екологічної інспекції України у Волинській області та його заступника, які одержали хабар у сумі 100 тис. грн. від свого підлеглого.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що посадовці налагодили протиправну схему систематичного вимагання та одержання хабарів від керівників структурних підрозділів цього відомства. Джерелом цих коштів мали бути побори з підприємців на пунктах пропуску через державний кордон за проведення екологічного та радіологічного контролю при перевезенні вантажів.

Так, керівник та його заступник вимагали у підпорядкованого їм керівника одного з підрозділів інспекції 100 тис. грн. хабара за незвільнення його з посади та у подальшому зобов’язали його щомісячно передавати їм по 70 тис. грн., зібраних як хабарі під час здійснення контролю у пункті пропуску через державний кордон.

28 березня правопорушники були затримані під час одержання хабара.

За матеріалами СБУ слідчими Генеральної прокуратури України стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.