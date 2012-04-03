Одеські інтерни здали міліції професора-хабарника

Одеса. 3 квітня. УНІАН. В Одесі міліція затримала на "гарячому" проректора Одеського медичного університету.

Про це повідомляє "Сегодня".

Як розповів начальник прес-служби Одеської міліції Володимир Шаблієнко, щодо співробітника медуніверситету порушено кримінальну справу за ст. 368, ч. 3 - отримання хабара в особливо великому розмірі. Його прізвище правоохоронці не повідомили.

У той же час прес-секретар інституту Галина Хандрікова, до якої звернулося видання, підтвердила, що за підозрою у хабарництві було затримано проректора з лікувальної роботи та післядипломної освіти, доктора медичних наук, професор, завкафедрою фтізіопульмонологіі Олександра А.

За інформацією джерел у облпрокуратурі, професора затримали борці з економічними злочинами.

"На початку березня до міліції надійшла заява від декількох інтернів (випускники вузу, що проходять післядипломну практику. - ред.) про те, що за здачу заліків на кафедрі фтізіопульмонологіі з них вимагають хабарі. Ціна доброї відмітки в заліковці варіювалася від 30 до 100 доларів.

За завкафедрою встановили спостереження. Також перевіряються факти, викладені інтернами, про те, що завкафедрою нібито вимагав хабар за розподіл на післядипломну практику. Міліціонери задокументували 15 фактів корупції на більш ніж 20 тис. грн. Вчений отримував гроші через лаборантку своєї кафедри", - розповіло джерело.

Слід додати, що Олександра А. за станом здоров'я відпустили на підписку про невиїзд.

ТСН