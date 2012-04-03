На Полтавщині затримали „липових” інспекторів ДАІ

Полтава. 3 квітня. УНІАН. Працівники Державтоінспекції Полтавської області затримали 43-річного жителя Дніпропетровщини, який разом із двома спільниками, «заробляв» на автошляхах Полтавської області.

Як повідомили в прес-службі ДАІ Полтавської області, чоловіки, переодягалися у формений одяг працівників ДАІ та, видаючи себе за представників даного підрозділу, зупиняли на автодорогах водіїв автівок, переважно з іноземними номерними знаками, і вимагали у останніх гроші за «порушення» Правил дорожнього руху.

Наразі правоохоронці припинили діяльність псевдоінспекторів.

Затриманому та його спільникам доведеться відповісти за самовільне привласнення владних повноважень за частиною 1 статті 353 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 850 гривень або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Триває подальша перевірка.