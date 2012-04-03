На Полтавщині затримали „липових” інспекторів ДАІ

16:38, 03 квітня 2012
Кримінал
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„Заробляли” на дорозі

Полтава. 3 квітня. УНІАН. Працівники Державтоінспекції Полтавської області затримали 43-річного жителя Дніпропетровщини, який разом із двома спільниками, «заробляв» на автошляхах Полтавської області.

Як повідомили в прес-службі ДАІ Полтавської області, чоловіки, переодягалися у формений одяг працівників ДАІ та, видаючи себе за представників даного підрозділу, зупиняли на автодорогах водіїв автівок, переважно з іноземними номерними знаками, і вимагали у останніх гроші за «порушення» Правил дорожнього руху.

Наразі правоохоронці припинили діяльність псевдоінспекторів.

Затриманому та його спільникам доведеться відповісти за самовільне привласнення владних повноважень за частиною 1 статті 353 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 850 гривень або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Триває подальша перевірка.

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