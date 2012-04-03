В Івано-Франківську злочинців шукатимуть в опікових центрах

Івано-Франківськ. 3 квітня. УНІАН. Аварійні знеструмлення на минулому тижні в Івано-Франківську траплялися не тільки через погані погодні умови, але й не без допомоги людей.



Зокрема, через дії зловмисників, в суботу без електропостачання залишився один із мікрорайонів обласного центру.



«Так, в суботу о 6.30 на ТП 273 невідомі особи розкомплектували два рубильники через що відбулося знеструмлення житлових будинків від №4 до №16 по вулиці Довженка, все котедж не містечко та військомат», - розповіла начальник служби оперативного реагування Тетяна Клочко.



За словами фахівців невідомі викрадали обладнання з підстанцій, яке в той час ще перебувало під напругою. А тому, судячи з усього, зловмисники мали б отримати опіки шкіри на руках та обличчі.



Міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус доручив медикам перевірити, чи зверталися у відповідний день в медичні заклади міста за допомогою люди з характерними ураженнями, які бувають тільки від струму.



Інформацію про пацієнтів з такими опіками медики в найкоротші терміни повинні передати до правоохоронних органів.

Firtka