У Львові найчастіше викрадають мотоцикли та «Жигулі»

Львів. 3 квітня. УНІАН. У Львові найчастіше викрадають мотоцикли та автомобілі марки «Жигулі». Користуються популярністю у місцевих крадіїв і джипи Mitsubishi. Про це сьогодні, 3 квітня, під час прес-конференції повідомив начальник Львівського міського управління міліції Сергій Зюбаненко.

За його словами, цього року у Львові зафіксовано меншу кількість випадків викрадення автомобілів порівняно з аналогічним періодом 2011 року. Зокрема, за три місяці 2012 року скоєно 11 викраденнь транспортних засобів, 5 з яких вже вдалося розкрити.

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