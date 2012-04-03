У Львові найчастіше викрадають мотоцикли та «Жигулі»
16:52, 03 квітня 2012Кримінал
0 0
Популярні і джипи Mitsubishi
Львів. 3 квітня. УНІАН. У Львові найчастіше викрадають мотоцикли та автомобілі марки «Жигулі». Користуються популярністю у місцевих крадіїв і джипи Mitsubishi. Про це сьогодні, 3 квітня, під час прес-конференції повідомив начальник Львівського міського управління міліції Сергій Зюбаненко.
За його словами, цього року у Львові зафіксовано меншу кількість випадків викрадення автомобілів порівняно з аналогічним періодом 2011 року. Зокрема, за три місяці 2012 року скоєно 11 викраденнь транспортних засобів, 5 з яких вже вдалося розкрити.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter