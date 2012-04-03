На Тернопільщині псевдоміліціонери займалися вимаганням грошей

Тернопіль. 3 квітня. УНІАН. На Тернопільщині затримали трьох чоловіків, які представляючись правоохоронцями, займалися вимаганням грошей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, гроші раніше судимі чоловіки вимагали в жителя Збаразького району, який домовився про працевлаштування одного з них на будові в Росії. За даними правоохоронців, через те, що молодик не хотів працювати, члени будівельної бригади його прогнали. Відтак він повернувся з Росії і вирішив усі витрачені гроші на дорогу собі повернути за рахунок знайомого, який його на цю роботу влаштував.

Компенсацію усіх збитків він оцінив у 2 тис. доларів. Житель Збаражчини відмовився платити будь-які гроші. Тоді молодик долучив ще двох своїх товаришів, які представлялися то співробітниками карного розшуку, то оперативниками УБОЗу і вимагали віддати 2 тис. доларів. При цьому вимагачі погрожували в’язничним терміном, фізичною розправою та спаленням майна.

Після чергових погроз потерпілий звернувся до правоохоронців.

Коли він передав вимагачам 4 тис. грн., їх затримали працівники УБОЗу.

Встановлено, що всі вони є жителями Лановецького району. У них непогашені судимості за вчинення крадіжок, окрім цього один з них раніше відбував покарання за зґвалтування, а інший – за розбійний напад.

Щодо затриманих порушено кримінальну справу за ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання).