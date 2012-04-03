У Полтавській області в 2011 році викрили 15 ОЗУ

Полтава. 3 квітня. УНІАН. У Полтавській області в 2011 році викрили 15 організованих злочинних угруповань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді в Полтавській ОДА заявив перший заступник начальника УМВС України в Полтавській області Ігор Савченко.

За його словами, кримінальні справи на членів ОЗУ, а їх близько 60 чоловік, направлені до суду.

«Вони скоїли 60 злочинів. Найбільші з них стосуються крадіжок і наркозлочинів.

У судах підтвердили ознаки організованості 13 банд і засудили до позбавлення волі 43 активних членів і учасників організованих груп», - сказав І.Савченко.

Шкода за злочинами, скоєними організованими групами, становила 4 млн. грн, із них 3 млн. грн вже відшкодовано.