Криміногенна ситуація у Львові стабільна – міліція



Львів. 3 квітня. УНІАН. Криміногенна ситуація у Львові є стабільною. Тут рівень злочинності є невисоким: щомісячно у місті реєструють від 550 до 600 злочинів, тоді як у Полтаві при населенні 320 тисяч жителів – близько 400 таких випадків на місяць. Про це сьогодні заявив під час прес-конференції начальник Львівського міського управління міліції Сергій Зюбаненко.

Сергій Зюбаненко зауважив, що у Львові у 2012 році рівень злочинності зріс на 2%, однак це на загальний рівень злочинності у місті не впливає. За словами начальника міліції Львова, ті злочини, які на сьогодні викликають занепокоєння і резонанс у суспільстві, перебувають на особистому контролі у керівництва міліції.

«На сьогодні у Львові зафіксовано шість убивств, п’ять з яких – розкрито. Щоправда, даний злочин перекваліфіковано на «замах на вбивство», оскільки жертва злочинця залишилася живою. Самого ж правопорушника на сьогодні оголошено у розшук», - сказав Сергій Зюбаненко.

Головний міліціонер Львова також наголосив, що його вкрай турбує ситуація щодо розкриття злочинів проти особи, які також викликають суспільний резонанс. Це такі злочини, як грабежі, розбої, крадіжки. Рівень розкриття цих злочинів, за його словами, недостатній.

«У плані боротьби з цими правопорушеннями, то з позитивної сторони відзначу Галицький райвідділ міста Львова, а з негативної – Сихівський. Тому на цей напрямок роботи будемо звертати ще більше уваги. Тим паче, що вже незабаром Чемпіонат Європи з футболу і у місті значно зросте кількість приїжджих громадян. Зокрема ця ланка роботи - наш пріоритет на 2-й квартал 2012 року», - зазначив очільник міліції Львова.

Він також відмітив, що львівська міліція готується до активізації кишенькових злодіїв під час проведення матчів Євро-2012.

За його словами, буде збільшено штат підрозділу львівського міського управління міліції, який займається розкриттям кишенькових крадіжок.

“Штат цього підрозділу буде збільшено. Будуть запрошені фахівці з Києва та Криму, які проведуть відповідне стажування для нових працівників”, зазначив Сергій Зюбаненко.

Він також відмітив, що кишенькові злодії, скоріш за все, активізуються у Львові на час проведення матчів Євро-2012, тому міліція міста має бути готова до сплеску цього різновиду злочинності.