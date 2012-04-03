У Криму вовк забіг до села і покусав трьох жителів
Сімферополь. 3 квітня. УНІАН. Вовк покусав трьох жителів села П‘ятихатка Красногвардійського району Криму. Жінка і двоє чоловіків потрапили до лікарні з ранами рук і ніг, а звіра пристрелили.
Про це повідомив кореспонденту УНІАН телефоном помічник начальника кримського управління МНС Володимир Іванов.
«За словами людей, увечері 2 квітня вовк забігав по селу, і кинувся на них», - сказав В.Іванов.
У результаті нападу звіра у одного чоловіка поранена рука, у другого - нога, у жінки - рани передпліччя і кисті руки.
Жителі П‘ятихатки застрелили вовка.
Постраждалих доставлено до лікарні.
За результатами аналізів сказу у людей не виявили. Медики оцінюють стан поранених як задовільний.
Труп вовка відправили до Сімферополя в лабораторію ветеринарної медицини для дослідження на сказ.