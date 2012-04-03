У Запоріжжі посадовці ТОВ викрали людину з метою викупу

Запоріжжя. 3 квітня. УНІАН. Співробітниками управління з боротьби із організованою злочинністю ГУ МВС України в Запорізькій області затримані керівники запорізького ТОВ, які викрали 63-річного жителя Дніпродзержинська і тортурами й погрозами фізичної розправи вимагали за його звільнення 3 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому УБОЗ, інформація про викрадення людини надійшла в управління 31 березня від сина викраденого, який розповів, що бачив, як невідомі в наручниках відвезли його батька, після чого йому на мобільний почали надходити вимоги про викуп.

«За словами сина, зловмисники спочатку вивезли його батька до Києва, де катували і погрожували у разі, якщо він не забезпечить видачу їм 3 млн. грн, вбити його і членів його сім`ї», - повідомили в управлінні, зазначивши, що співробітникам УБОЗ ГУ МВС України в Запорізькій області так само вдалося встановити, що пізніше викрадений був доставлений до Запоріжжя.

«Впродовж дня місцезнаходження викраденого було встановлено, і 1 квітня співробітниками УБОЗ і спецпідрозділу швидкого реагування «Сокіл» викраденого було звільнено, його викрадачів було затримано», - розповіли в Запорізькому УБОЗ.

На сьогоднішній день стосовно викрадачів – керівників одного із запорізьких ТОВ порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України – «Вимагання, здійснене за попередньою змовою, із погрозою вбивства або спричиненням тілесних ушкоджень».

Ведеться слідство.

