Випущений судом на волю збоченець відразу скоїв чергове зґвалтування

Херсон. 3 квітня. УНІАН. У Херсонській області обвинувачуваного у зґвалтуванні чоловіка, якого суддя випустив на волю, знову затримано за підозрою у здійсненні такого самого злочину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зі зв`язків із громадськістю Управління МВС України у Херсонській області, працівники Новокаховського міськвідділу міліції затримали раніше судимого 30-річного чоловіка, який скоїв зґвалтування.

22 березня до міліції звернулася 33-річна жінка, яка повідомила, що тиждень тому познайомилася з чоловіком. Під час побачення на березі річки чоловік із застосуванням фізичної сили зґвалтував заявницю, після чого їй знадобилася медична допомога.

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 152 Кримінального кодексу України “Зґвалтування” (такий злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років).

Підозрюваного розшукували упродовж чотирьох днів. Затримали зловмисника у Каховському районі, де він переховувався у родичів.

Під час досудового слідства встановлено, що чоловік проходить як обвинувачений у кримінальній справі, що розглядається Новокаховським міським судом, за ст. 152 ч.3 “Зґвалтування” і ст. 153 ч.2 “Насильницьке задоволення статевої пристрасті у неприродний спосіб” КК України. Цей злочин він скоїв наприкінці 2010 року.

За даними Управління МВС України у Херсонській області, суддя відмовив у задоволенні подання слідчого про продовження терміну утримання під вартою для підсудного, і випущений на свободу гвалтівник скоїв черговий злочин.