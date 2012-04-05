На Банковій затримали чоловіка, який хотів здійснити самоспалення

Київ. 5 квітня. УНІАН. Cьогодні, 5 квітня, о 08.45 на розі вулиць Інститутської і Банкової було затримано мешканця Бородянського району Київської області Миколу Маренича, який мав намір здійснити публічне самоспалення біля Адміністрації Президента на знак протесту проти «земельних махінацій та свавілля» голови Київської ОДА Анатолія Присяжнюка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

За їх даними, М.Маренича після затримання й вилучення в нього ємності з бензином доправили в Управління МВС у Київській області на вулиці Володимирській, де з ним мав розмову заступник начальника управління Олександр Лісніченко.

Після цього М.Маренича було доставлено у Печерський райвідділ УМВС України в Києві на вул. Московській.

Адвокати ВО «Свобода» та голова Київської обласної організації «Свободи» Святослав Ханенко намагаються добитися зустрічі із затриманим.