У Чернігові „накрили” підпільний цех з пошиву брендового взуття

Чернігів. 18 квітня. УНІАН. Мешканка Чернігова вирішила взути чоловіків і модниць Чернігівщини. Але, в першу чергу, турбувалася про власну вигоду - організувала цех з виробництва взуття без будь-яких дозвільних документів. Щоб швидше отримати «живу копійку» - продавала взуття трохи дешевше. І проблему попиту вирішила без зайвих проблем - використавши торгову марку відомого іноземного виробника. Звичайно, претензії щодо якості такого взуття, господар товарного знака не розглядав, оскільки не підозрював, що хтось спритно його використовує.



Заповзятлива пані продавала своє взуття в Чернігові, містах і райцентрах області. Але «розкрутити» свій бізнес не встигла, оскільки її підпільний цех виявили співробітники управління податкової міліції ДПС у Чернігівській області.



Під час перевірки з незаконного обігу вилучено 369 пар готового взуття, сировину для виготовлення продукції (шкіра, вовна, підошви, тканини в асортименті) і виробниче обладнання, яке використовувалося для незаконної діяльності (7 швейних машинок, машина для артикля, пресовий вузол, брусовочні верстати, 2 преси для скріплення основи з підошвою, верстат для блоків під шнур, 4 термофена, точильний верстат, прошивні машинки, формуючи колодки, компресор, шершовальній верстат, верстат для полірування взуття, кліше гарячого тиснення, машинка кушнірського) орієнтовною вартістю 220 тис . грн.



Враховуючи, що в діях громадянки, яка організувала підпільне виробництво, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання товарного знака), матеріали перевірки передані до Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області для прийняття рішення згідно з чинним законодавством України.



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