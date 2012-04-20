70% львів`янок, що сидять за вбивство - вбили власного чоловіка

Львів. 20 квітня. УНІАН. 70% львів`янок, що сидять за вбивство людини вбили власного чоловіка.

Це не підтвердження того, що жінки останнім часом надто агресивні. Це статистика з місць позбавлення волі у Львівській області.

Насильсьво в сім`ї з роками все збільшується. Деякі “благовірні” дозволяють собі підняти руку на жінку, та не тільки підняти, але й жорстоко над нею знущатися. Як результат – 70% львів`янок, що сидять за вбивство людини вбили власного чоловіка.

Справа у тому, що чітких законів, які б могли захистити жінку й покарати жорстокого чоловіка просто не існує в нашій державі. Все якось занадто розмито, а хороший адвокат зможе легко виправдати навіть найзліснішого винуватця.

Наші жінки чомусь вважають ганебним звертатися і жалітися на свого чоловіка. Мовляв: “самі розберемося!”. Але буває пізно і справа доходить до свого кримінального закінчення. В суспільстві існує уявлення, начебто родинне насильство – це суто внутрішня справа. І мало хто наважується про це говорити, доки не припече.

Закордоном поширена практика реабілітаційних центрів для постраждалих жінок, а також притулків для тих, хто іде з дому. Проте в Україні таких притулків надхвичайно мало, а у Львові й зовсім нема.

Допомогти може Національна «гаряча лінія» Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда-Україна»:

8 800 500 33 50 (всі дзвінки в межах України безкоштовні).

Відкритий Львів