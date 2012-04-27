На Львівщині невідомі обстріляли будинок депутата-„свободівця”

Львів. 27 квітня. УНІАН. У місті Сокаль на Львівщині невідомі обстріляли будинок голови Сокальської міської організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода", голови фракції у Сокальській міській раді Юрія Товарянського.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО „Свобода”.

„Уночі, 27 квітня, невідомі зловмисники обстріляли будинок голови Сокальської міської організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода", голови фракції у Сокальській міській раді Юрія Товарянського. Свободівець пов'язує цей напад зі своєю депутатською діяльністю”, - зазначається у повідомленні.

У повідомленні вказується, що невідомі стріляли по вікнах будинку.

„Коли господар вибіг на вулицю - нікого вже не було. Він викликав міліцію, яка опитала свідків і склала протокол, а також викликали експертів, які повинні визначити тип зброї, з якої стріляли”, - інформує прес-служба обласної організації ВО „Свобода”.

Також у ВО „Свобода” наголошують на тому, що „це не перший напад на Юрія Товарянського”.

„22 лютого цього року зловмисники розбили вікно свободівця цеглиною, а також облили стіни фарбою. Тоді депутат заявив, що цей напад – помста або попередження від тих осіб, яким він своєю депутатською діяльністю заважає робити їхні темні справи. Свободівець є позаштатним кореспондентом газети "ВО "Свобода", дописувачем Сокальської районної газети "Голос з-над Бугу". У Сокальській міській раді він очолює комісію архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин”, - зазначається у повідомленні.