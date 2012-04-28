Посилено оборону військових об’єктів у зв’язку з подіями у Дніпропетровську

Київ. 28 квітня. УНІАН. Т.в.о. міністра оборони України Дмитро Пляцук у зв’язку із надзвичайною подією у Дніпропетровську видав розпорядження вжити додаткових заходів з метою посилення охорони і оборони військових об’єктів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони, на всіх без винятку військових об’єктах посилено режим охорони, у військових частинах, організаціях, установах, закладах і підприємствах Міністерства оборони посилено перепускний режим, вживаються додаткові заходи щодо збереження зброї, боєприпасів і вибухонебезпечних речовин.

Особовий склад антитерористичних підрозділів приведений в готовність до виконання завдань за призначенням.

У Києві на базі Головного управління Військової служби правопорядку у Збройних силах України та у Дніпропетровську на базі зонального відділу Військової служби правопорядку у Збройних силах України розгорнуто оперативні групи.

Командуванням 6-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ створено групу швидкого реагування з розмінування, організовано взаємодію з оперативними штабами та групами Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства надзвичайних ситуацій.