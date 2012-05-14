Мера і двох чиновників міста-супутника Луганська взяли на хабарі

Луганськ. 14 травня. УНІАН. У Луганську затримано мера і ще двох представників органів влади міста Александровськ (адміністративна територія Луганська) під час отримання хабара в 130 тис. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Управління СБУ в Луганській області Юлія Єременко.

За її інформацією, «затримано трьох: мера, ще одного посадовця і депутата Александровської міської ради. Всі ці чиновники є членами земельної комісії міськради. І вони вимагали хабар близько 130 тисяч грн за надання земельних ділянок у районі міста Александровська», - сказала Ю.Єременко.

За її словами, у затриманні брали участь співробітники СБУ і обласної прокуратури.

«Зараз затриманих опитують. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України», - сказала Ю.Єременко.

Як повідомив УНІАН депутат Александровської міської ради Микола Стрельцов, «слідча група працює в самій будівлі виконкому. Працівників вивели з будівлі, і по черзі їх викликають для надання свідчень. Автомобіль мера стоїть біля будівлі, він перебуває всередині, і його допитують».



