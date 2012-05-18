У Києві студенти вночі зняли прапор із будівлі Вищого спецсуду

Київ. 18 травня. УНІАН. Двоє студентів сьогодні вночі зняли державний прапор з будівлі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВСД у м. Києві, близько 1-ї години біля будівлі суду (вул. Пилипа Орлика, 4) двоє студентів одного зі столичних вишів (18 і 22 років) пили пиво і вирішили зняти прапор. Один із хлопців обломив флагшток і зняв прапор.

Співробітники Управління держохорони зателефонували до міліції, після чого молодих людей затримали співробітники правоохоронних органів.

З`ясувалося, що студенти навіть не знали, з якої будівлі вони зняли прапор. Вони були доставлені до міліції, опитані та відпущені.

Проводиться дослідча перевірка, вирішуватиметься питання про порушення кримінальної справи.

У міліції повідомили, що прапор на будівлю спецсуду буде повернуто.