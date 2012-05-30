П'яний дідусь перекинув коляску з онуком на залізничну колію і заснув

Донецька область. 30 травня. УНІАН. У Горлівці п'яний пенсіонер перекинув коляску із дитиною і заснув поруч. Через це хлопчик впав на залізничну колію і травмувався. Завдяки небайдужим місцевим мешканцям, вдалося викликати вчасно допомогу.

Пізно вночі вздовж залізного переїзду по вулиці Матросова на таксі їхала жінка. Раптом вона помітила поруч із залізничними рейками чоловіка, що лежав і не рухався. Пані попросила водія зупинитися та вийшла з машини, щоб допомогти людині.

З'ясувалося, що чоловік "у смерть" п'яний та просто заснув. Але поруч з ним стояла перекинута дитяча коляска. Жінка озирнулася навколо та на секунду завмерла у щоці. На залізничній колії лежав поранений внаслідок падіння маленький хлопчик.

Зараз півторарічна дитина перебуває у лікарні. П'яний чоловік виявився дідусем хлопчика. Мама дитини там з'явилася лише один раз. З нею активно шукають зустрічі оперативники міліції у справах дітей.

Gazeta.ua